Barone: “Giocatori come Dodô, Jovic e Gollini aiutano ad invogliare i top player a scegliere Firenze. Senza l’Europa e le vittorie però…”

Ultime battute per il dg viola Joe Barone a margine dell’ufficializzazione del rinnovo di Nikola Milenkovic: “Siamo felici di aver portato a Firenze calciatori come Dodô, Mandragora Gollini e Jovic, perchè aiutano ad attrarre anche calciatori che hanno già giocato in Europa”.

Infine ha concluso: “Questo certo ci aiuta a parlare coi top players per farli venire a Firenze. Serve però vincere, giocare in Europa ed essere competitivi, sennò i giocatori non vengono qui”.