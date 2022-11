Barone-Gonzalez: Incontro a cena con sorrisi. Operazione disgelo tra la Fiorentina e l’argentino

E’ avvenuto ieri sera, un incontro tra la Fiorentina, rappresentata dal direttore generale, Joe Barone, e l’attaccante viola, Nicolas Gonzalez. Un faccia a faccia per chiarirsi a pochi metri dal Ponte Vecchio, uno dei simboli di Firenze. I due hanno cenato insieme all’interno del ristorante Goldew View e La Nazione ha documentato l’incontro.

Ha preso il via dunque l’operazione disgelo tra le parti. Una rottura c’era stata nel giorno di Milan-Fiorentina, ultimo incontro prima della sosta per il Mondiale, quando lo stesso Barone e il tecnico Italiano avevano lanciato più di una frecciata all’indirizzo dell’argentino. Entrambi avevano fatto riferimento alla condizione mentalmente “non ideale” del giocatore, che sembrava essere già proiettato verso l’evento mondiale in Qatar (saltato poi per problemi fisici).