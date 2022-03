Barone: “I tifosi accolgono Vlahovic come vogliono, ognuno fa le sue scelte. Per arrivare in Europa non dobbiamo più avere alti e bassi, vedremo se arriveranno richieste per Milenkovic”

Il dg della Fiorentina Joe Barone tocca varie tematiche a Mediaset Infinity prima del fischio d’inizio della gara contro la Juventus: “La Fiorentina andrà sicuramente a mille all’ora. Per noi la partita è molto importante, ci teniamo tantissimo alla Coppa Italia, vogliamo andare in Europa, ci siamo meritati la semifinale. Ce la giochiamo sul campo e per noi sono due finali Mondiali”.

E sull’accoglienza a Vlahovic afferma: “Non è un nostro giocatore, fa parte del passato. I tifosi lo accoglieranno come vogliono, ognuno fa le sue scelte, chi dimostra chiarezza e chi no. Noi ci godiamo questa bellissima atmosfera e quella che ci sarà ad aprile a torino: siamo concentrati su quello”.

Alla domanda su quale è il vero top player di Italiano risponde: “Direi il gruppo, la società che crede nel lavoro di Italiano. C’è il merito del gruppo in totale e della società che credono in questo sistema di gioco che abbiamo voluto e siamo qui. Sono molto soddisfatto per dove siamo oggi. Abbiamo creato una famiglia e uno stile di gioco, per l’Europa non dobbiamo però più avere alti e bassi”.

Su Piatek e Cabral dichiara: “Il nostro gioco fa arrivare molti palloni in area di rigore agli attaccanti, ma il loro ruolo è difficile perché devono tenere palla. Abbiamo fatto ottime scelte, stanno segnando e questa è la cosa importante”.

E sul futuro di Milenkovic: “Nikola è un giocatore chiave per la nostra difesa, desideriamo che la squadra restasse stabile. Vedremo se arriveranno richieste, ma saremo preparati a costruire una Fiorentina con giocatori che vogliono rimanere a Firenze per competere per l’Europa”.