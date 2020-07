Barone: “Il gesto di Chiesa? L’ambiente non va destabilizzato. Sul ritorno di Commisso a Firenze…”

Il Direttore Generale della Fiorentina Joe Barone ha parlato anche di Federico Chiesa a Radio Bruno: “Il gesto di Chiesa? L’ambiente non va destabilizzato. Tutte queste parole su Chiesa non sono utili. Il ragazzo arriva da un periodo di grande pressione ma vuole dare il suo contributo mostrando il suo valore. La reazione dopo il grande assist dimostra che aveva voglia di fare bene per la squadra. Tifosi? Sono la nostra forza. E voglio aggiungere che tutta la squadra, si è impegnata al massimo in questa stagione così particolare. Rocco Commisso sta sempre vicino a tutti. Il supporto che riceviamo dal popolo viola è immenso. Commisso a Firenze? Ci sono delle regole sanitarie e vanno rispettate. In questo momento non può essere qui”.

