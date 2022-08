Barone: “Il nostro mercato è fatto, ma siamo attenti su varie situazioni. Barak è un giocatore del Verona”

Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha parlato a DAZN prima della partita con l’Empoli: “Jovic è un giocatore che ha bisogno di tempo per adattarsi al campionato italiano, deve prendere continuità. Siamo convinti che farà bene con la maglia viola. Mercato? Abbiamo lavorato abbastanza bene per avere una squadra equipaggiata in ritiro e pronta per le prime partite. Il nostro è un mercato già fatto, poi ovviamente siamo attenti su varie situazioni. Bajrami è un giocatore dell’Empoli e Barak è del Verona, poi vediamo cosa succede. Ci sono ancora due giorni per la rifinitura del mercato”.