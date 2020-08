Barone intanto si prepara a ritentare la scalata in Lega Calcio

Nell’edizione odierna de il Corriere Fiorentino viene illustrato come i prossimi mesi saranno fondamentali per la Fiorentina nell’intensificare i rapporti interni al palazzo del calcio. L’intento di aumentare la presenza in Lega Calcio della società viola resta infatti una delle prerogative. Dopo aver raccolto soltanto 8 voti nell’ultima elezione a fine luglio, il dg gigliato Joe Barone parrebbe in procinto riproporre la propria candidatura per entrare nel Consiglio. Il presidente Rocco Commisso inoltre sta ancora premendo per aprire una sede della Lega a New York.

0 0 vote Article Rating