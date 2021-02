Barone: “Felice che Ribery sia tornato in gruppo, ora serve continuità. La nostra verità non viene accettata”

Ai canali social della Fiorentina ha parlato il direttore generale Joe Barone, queste le sue parole: “Kokorin e Ribery si sono allenati in gruppo oggi, è bello vederli insieme agli altri. Ora è importate trovare la continuità perché fa bene al morale e alla classifica. Dove ero a cena lunedì? A casa! Mi dispiace che continuino a circolare certe notizie perché non fanno bene all’ambiente. Sono molto, la nostra verità non è accettata. Anche il procuratore di Sarri ha smentito e questo per certi giornali non basta. Questo mi fa arrabbiare”.