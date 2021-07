Barone: “Italiano contento della rosa attuale. A fine ritiro valuteremo se e come intervenire sul mercato”

Nella seconda parte dell’intervista al TGR Rai Toscana (LEGGI QUI LA PRIMA), il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha parlato anche del calciomercato viola.

Ecco le sue dichiarazioni: “Abbiamo sempre detto di voler portare questo gruppo fino alla fine del ritiro di Moena. Dopodiché, ci metteremo ad un tavolo con tutto lo staff e cominceremo ad andare nel dettaglio sul futuro dei giocatori e sugli eventuali ruoli in cui intervenire per migliorare la squadra. Per il momento, direi che mister Italiano sia molto contento dei giocatori attualmente presenti in rosa. E non dimentichiamo dei tanti nazionali che torneranno con noi nei prossimi giorni”.