Barone-Italiano-Fiorentina: Avanti tutta verso il futuro

Il futuro di Italiano sulla panchina viola per la Fiorentina non è in dubbio. Questo in estrema sintesi è il riassunto della cena avvenuta mercoledì sera tra Barone e l’allenatore viola della quale ha dato conto La Nazione.

Il direttore generale gigliato ha ribadito che la qualificazione a una delle prossime coppe è il modo per chiudere nel migliore dei modi una stagione che comunque rimarrà più che soddisfacente.

Una cena quella che c’è stata tra le parti, che ha contribuito, semmai ce ne fosse stato bisogno, a confermare quanto la Fiorentina tenga a questo traguardo e a un futuro insieme con il tecnico.