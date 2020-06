Barone: “Joseph Commisso dispiaciuto per quello che è successo coi tifosi della Fiorentina. Non parla bene italiano e non si è reso conto della presenza di una parola blasfema”

Nella serata di ieri alcuni media nazionali hanno voluto sottolineare come il figlio del presidente della Fiorentina, Joseph Commisso, abbia partecipato ad una manifestazione di gioia inscenata da alcuni tifosi viola che stavano cantando un coro ‘blasfemo’.

Abbiamo già detto come questa polemica fosse pretestuosa. Stamani arriva in merito un messaggio anche da parte del direttore generale viola, Joe Barone: “Joseph è molto dispiaciuto per quanto successo ieri sera, quando si è unito a persone che cantavano cori per la Fiorentina. Joseph non conosce e non parla molto bene l’italiano e non si è reso conto che era un coro con all’interno una parola blasfema. Joseph, così come me e suo padre non seguiamo queste iniziative che nei mesi scorsi abbiamo anche pubblicamente chiesto di evitare, nel rispetto di tutte le persone e religioni”.