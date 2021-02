Barone: “La Fiorentina ha avuto un ruolo importante per la rielezione di Gravina. I temi importanti del calcio di oggi sono tre e li stiamo seguendo passo passo”

Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha parlato ai canali ufficiali viola. Queste le sue parole: “La Fiorentina ha avuto un ruolo importante nella rielezione di Gravina come presidente della FIGC. Abbiamo un buon rapporto e abbiamo votato per lui perché crediamo nel lavoro che sta facendo. Lunedì Infantino ha toccato tre temi importanti per il calcio, molto importanti per noi: infrastrutture, calcio giovanile e calcio femminile”.

E poi: “Con i giovani stiamo facendo un buon lavoro con la crescita dei nostri giocatori. Tra under15 e under16 abbiamo tanti giocatori toscani. Questa è una delle nostre priorità e ci stiamo lavorando con Angeloni. Anche per la Femminile faremo passi avanti con il nuovo Viola Park”.