Barone: “Lavoriamo da anni al nuovo logo della Fiorentina. Non sarà presente la parola ‘ACF'”

Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha parlato durante la presentazione del nuovo logo del club.

“E’ due anni che stiamo lavorando al rebranding del logo della Fiorentina. Le iniziative fatte hanno coinvolto i tifosi, la città e le istituzioni in un periodo molto particolare. Nel manifesto ci sono frasi utilizzate dai nostri tifosi in giro del mondo. La parola ‘ACF‘ legalmente non significa niente, nel nuovo logo non sarà presente ma rimane, ad esempio, nel sito internet e nei nostri indirizzi mail”.