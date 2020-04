“Barone mi devi dare informazioni sulla Fiorentina, potrebbero essere le ultime, perché non so fino a quando il mio cuore reggerà”. Il racconto del triste presagio di Rialti

Firenze, la Fiorentina, il mondo del giornalismo fiorentino piangono ancora la scomparsa improvvisa di Alessandro Rialti, storica firma del Corriere dello Sport-Stadio.

Sul suo giornale, il direttore Ivan Zazzaroni, scrive di una telefonata ricevuta da parte del direttore generale gigliato, Joe Barone. Oltre che fare e condoglianze alla redazione, Barone ha raccontato che in uno degli ultimi incontri avuti con Rialti al bar vicino alla sede della Fiorentina, gli aveva detto: “Joe, mi devi dare informazioni sulla squadra, potrebbero essere le ultime, non so fino a quando il mio cuore reggerà”.

Un triste e purtroppo realistico presagio.