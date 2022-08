Barone: “Mi piacerebbe portare la Fiorentina in Grecia durante la pausa invernale. La Conference…”

A Cosmote TV ha parlato il direttore generale della Fiorentina Joe Barone. Queste le sue parole dopo il sorteggio di Conference League: “Per noi e per la famiglia Commisso il traguardo europeo è molto importante. Abbiamo fatto investimenti importanti, soprattutto nel Viola Park con oltre 100 milioni. Abbiamo una buona rosa, stiamo portando avanti un’identità con Vincenzo Italiano e dobbiamo stare attenti su tutti i fronti. C’è tanto calcio da giocare, ma abbiamo anche una grande tifoseria che ci segue ovunque. Il nostro gioco si basa su un’idea precisa. Nella pausa invernale mi piacerebbe portare la Fiorentina a fare delle amichevoli in Grecia”.

E ancora: “Quella di venire in Italia è un’opportunità per molti investitori. L’investimento che abbiamo fatto punta a far crescere la Fiorentina a livello europeo. Nella rosa abbiamo cambiato tanto, anche sul nostro stile di gioco. Abbiamo un’area di scouting, con cui io e il direttore sportivo Daniele Pradè guardiamo e osserviamo calciatori in tutto il mondo, anche in Grecia”.