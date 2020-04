Barone: “No allo partecipazione al bando Mercafir? Avremmo dovuto fare un’asta contro noi stessi. A Bagno a Ripoli trovato sindaco super disponibile”

Dal momento del suo arrivo ad oggi, il patron della Fiorentina, Rocco Commisso ha già speso più di 300 milioni di euro per la squadra viola. 70 sono i milioni che metterà per la realizzazione del nuovo centro sportivo di Bagno a Ripoli. “Lì abbiamo trovato un’amministrazione comunale e un sindaco super disponibile”, osserva sul progetto specifico il direttore generale gigliato, Joe Barone, che ha parlato con Il Sole 24 Ore.

Un ulteriore mega-investimento la proprietà intenderebbe farlo per il nuovo stadio. Da questo punto di vista Commisso però ha riscontrato tanti problemi. La Fiorentina, infatti, dopo aver dialogato a lungo con il Comune di Firenze non ha partecipato al bando per l’area Mercafir: “Avremmo dovuto fare un’asta contro noi stessi” prosegue Barone.

Il club ha dovuto scontrarsi con tutte quelle rigidità e sclerotizzazioni burocratiche che, nonostante la buona volontà di molti amministratori pubblici, impediscono il rinnovamento di impianti di proprietà comunale che hanno ormai raggiunto un’età media di circa 70 anni e producono introiti annuali complessivi per la serie A di circa 300 milioni. Significa che mediamente ogni società italiana ottiene dallo stadio meno della metà di quelle inglesi, spagnole e tedesche.