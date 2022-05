Barone: “Non capisco perché si metta in dubbio il futuro di Italiano. Il mister ha un contratto ed è contento di stare a Firenze”

Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha parlato a DAZN prima della partita contro la Sampdoria: “Il gruppo quest’anno è stato importante, ha creduto nel lavoro della società e del mister. Merito a Italiano per aver messo insieme i giocatori creando un’identità di squadra. Vincenzo è molto contento di stare qui e noi siamo felici di averlo, ha un contratto e quindi non capisco perché i media mettano in dubbio il suo futuro”.