Barone: “Non siamo preoccupati ma ci serve il risultato. Creiamo tanto, abbiamo preso Jovic per fare la differenza, serve un po’ di tempo”

Nel pre Fiorentina-Juventus arrivano le parole di Joe Barona a Dazn:

“Noi preoccupati? Siamo una squadra che crea tanto gioco, ha identità precisa, le occasioni le creiamo, poi ovviamente c’è la tecnica individuale quando davanti alla porta non stiamo trovano i gol. Non siamo preoccupati, pensiamo a fare la nostra partita, sappiamo che non è una partita come tutte le altre.

Vlahovic? Non ci pensiamo più, fa parte del passato e di un’altra squadra. Pensiamo alla nostra partita, abbiamo bisogno di fare punti e risultato perché giochiamo in casa. Jovic? Qualsiasi attaccante ha bisogno di continuità, di fiducia, lui ha fatto tutto il ritiro come Cabral e Kouame però ovviamente serve un po’ più di tempo. Siamo a inizio campionato, oggi per Luka sarà una tappa importante del suo percorso per tornare ad essere lo Jovic che abbiamo portato a Firenze per fare la differenza. C’è l’assenza di Jack però è una squadra che corre tanto, che gestisce e pressa tanto, crea occasioni. Direi che un centrocampo abbastanza veloce, attento sul pressing, abbiamo perso Castrovilli e speriamo di ritrovarlo a gennaio”.