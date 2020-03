Barone: “Nuovo STADIO? Siamo delusi, ma pronti a valutare anche ipotesi fuori da Firenze. C’è bisogno di una nuova legge sugli stadi”

Joe Barone, direttore generale viola, ha parlato anche del nuovo stadio della Fiorentina nel suo intervento a Radio 24: “Al momento c’è il bando per la Mercafir aperto. Noi continuiamo a valutare, è l’unica opzione che il Comune di Firenze ci ha presentato. Vediamo se partecipare o no, per il momento non ci sono altre possibilità. Siamo delusi per quello che sta succedendo. Non è una situazione contingente soltanto alla nostra città, ma a tutta l‘Italia. C’è il bisogno di una nuova legge sugli stadi: parliamo dei diritti televisivi, ma facciamolo anche degli stadi. Oggi come oggi, il problema del calcio italiano sono gli stadi. Non solo della Fiorentina, ma di tante altre squadre. L’ipotesi di farlo fuori Firenze? Tutto è possibile, noi siamo qui per far crescere la Fiorentina e tornare in Europa. Per farlo ci vorrebbero più dei 100 milioni che incassiamo. Se si presenta qualcosa, siamo pronti a valutarla”.