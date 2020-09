Barone: “Onoriamo Fino Fini, cercò di rimettere in piedi Antognoni prima della finale dell’82. Spero che i giovani seguano l’esempio”

Funerali questa mattina a Firenze per Fino Fini, ex medico della Nazionale e direttore trentennale del centro tecnico federale di Coverciano. Era presente anche il dg viola Joe Barone, che ha lasciato queste battute alla stampa presente: “Siamo qui per portare rispetto a Fino Fini, per tutto quello che ha fatto per il calcio e per la Nazionale. Durante il Mondiale dell’82 cercò di rimettere a posto Giancarlo Antognoni per la finale che poi dovette saltare. E’ una persona importante per il museo del calcio, una persona che merita tanto. Speriamo che molti giovani possano seguire il suo esempio”.

