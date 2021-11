Barone: “Peccato vedere come qualcuno sia pronto a dirci arrivederci e grazie dopo due anni di investimenti. Siamo uniti e innamorati”

A Radio 24 ha parlato il dirigente della Fiorentina Joe Barone. Queste alcune delle sue parole: “Stiamo per finire il Viola Park, un progetto unico in Italia e in Europa. Se ci avessero fatto fare il restauro del Franchi vi avrei detto che sarebbe mancato solo qualche mese alla fine del progetto. A Firenze la storia è sempre la stessa, è difficile fare le cose. Non ci aspettavamo tutti questi blocchi burocratici. Credo che lo sport italiano necessiti di nuove strutture”.

E sul fondo PIF: “Penso di essere già stato abbastanza chiaro nello smentire questa notizia. Non ci ha chiamato nessuno per confermare e ci hanno destabilizzato pochi giorni prima della gara contro il Milan. Noi siamo uniti come avete visto e siamo riusciti a superare questo ostacolo. Peccato vedere dopo due anni di investimenti di Rocco Commisso che qualcuno è pronto a dirci arrivederci e grazie. Siamo innamorati della Fiorentina e della città. Quando si compra un’azienda ci sono sempre le banche e un grande lavoro dietro, non escono fuori dai giornalisti certe notizie”.