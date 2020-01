Barone: “Per adesso nessun accordo per Amrabat. Duncan e Kouamè…”

Il dg della Fiorentina, Joe Barone, ha parlato a Sky, ecco le sue parole: “Duncan? Stiamo lavorando, spero di avere novità tra oggi e domani. Stiamo costruendo una squadra anche per il futuro. Ieri abbiamo fatto una buona partita, Iachini sta dando una buona identità alla squadra. Kouame? Per il momento niente è ufficialmente annunciato, ci ha fatto gol nella gara di andata, ha avuto un infortunio ma sta recuperando. E’ un giocatore che dà profondità e fa gol, speriamo di arrivare a un annuncio importante. Criscito? Capitano del Genoa ed è un giocatore importante: vediamo cosa succederà. Amrabat? Le due società hanno parlato stamattina, per adesso non c’è l’accordo tra i club, speriamo di arrivarci entro fine mercato”.