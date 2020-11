Barone: “Questione stadio? Mi sento ferito profondamente, mi aspettavo qualcosa di più. Ma io non mi arrendo”

Mentre il centro sportivo della Fiorentina è praticamente una realtà di fatto (ad inizio 2021 prenderanno il via i lavori a Bagno a Ripoli), la questione stadio resta invece sempre aperta. Ed è una questione che è una ferita aperta per il direttore generale viola, Joe Barone: “Mi sento ferito profondamente – ha dichiarato Barone a La Gazzetta dello Sport – Mi aspettavo qualcosa di più. Ma non mi arrendo”. Intanto oggi dovrebbe arrivare il primo atto ufficiale sul nuovo Franchi.

