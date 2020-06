Barone: “Qui a presentare la lettera di manifestazione per costruire lo Stadio. Il popolo viola non deve essere preso in giro” VIDEO FN

Il Direttore Generale della Fiorentina, Joe Barone è intervenuto prima dell’incontro col Sindaco Emiliano Fossi di quest’oggi. Il D.G ha detto: “Siamo qui per il popolo viola. Il popolo viola è importante e deve essere ascoltato. Siamo qui a portare la lettera di manifestazione per tutto quello che occorre per costruire lo stadio dove abbiamo l’opzione a Campi. Siamo qui per Campi, per il Franchi serve tutto ciò che ha detto Commisso. E’ un passo difficile, vediamo che succederà. Campi è un progetto molto reale”.

E ha aggiunto: “E’ passato un anno. Il popolo viola non deve essere preso in giro. Siamo qui per dare il massimo per la Fiorentina e per questo progetto. Il Calcio si aspetta qualcosa dal decreto, tutti i tifosi devono avere il confort di avere allo stadio”

E sulla manifestazione dei tifosi: “Questa è una novità, penso che il popolo viola voglia essere ascoltato. Siamo qui per questo progetto”.

E sui tempi: “Questo è un passo importante. Una data esatta non ce l’ho”