Barone: “Sabato partita importante, tifate per la Fiorentina, tutti vestiti di viola per…”

Il dirigente della Fiorentina, Joe Barone chiama a raccolta tutta la tifoseria: “Sono convinto che la partita di sabato sia importante per il proseguio del nostro campionato e voglio invitare tutti i tifosi a fare un tifo ProViola, tutti vestiti di viola, per far vedere al mondo chi siamo”

Una dichiarazione importante che denota come la società gigliata non voglia alimentare polemiche vista la presenza di Gian Piero Gasperini.