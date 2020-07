Barone: “Spero di lasciare a Firenze un Centro Sportivo e uno STADIO. Ho un rapporto particolare con Federico Chiesa”

Il Direttore Generale della Fiorentina Joe Barone all’evento “Joe uno di noi” ha parlato anche del suo rapporto con la città di Firenze: “Non sarò mai al livello del mio concittadino La Pira, grande sindaco di Firenze. Spero di lasciare qualcosa di bello a Firenze attraverso l’investimento di Rocco Commisso, come un centro sportivo e uno stadio moderno. Di Firenze mi ha colpito l’accoglienza. Mi piace ascoltare i pareri della gente, dei tifosi; per capire cosa pensano della loro squadra. Quando io Rocco, Giuseppe e Catherine abbiamo visitato il Meyer per la prima volta è stata un’esperienza incredibile. Abbiamo un grandissimo rapporto con Federico Chiesa, io in particolare. Quando quel bambino al Meyer ci ha chiesto di non cederlo è stato un momento molto toccante”.

