Barone: “Stiamo lavorando da tempo per il futuro. Vlahovic? Ha un contratto, e i contratti devono essere rispettati”

Il dirigente della Fiorentina Joe Barone ha parlato a Sky Sport prima del match contro la Juventus: “Non voglio tornare alla partita dell’andata, meglio pensare a quella di oggi. E’ una sfida molto sentita dalla tifoseria, noi l’abbiamo preparata bene al fine di fare una grande prestazione. Sicuramente l’assenza dei tifosi si sentirà e questo è un peccato per tutto il calcio italiano”.

E poi ha aggiunto: “Superlega? E’ stata un’iniziativa che ha sorpreso un po’ tutti a livello mondiale. Noi come Fiorentina abbiamo preso la posizione secondo cui certe cose debbano essere messe per iscritto. E soprattutto per fare una cosa del genere bisogna che tutte le squadre siano d’accordo, non solo tre. Con il presidente Commisso vorremmo che fosse fatta una riforma del calcio a livello europeo, che vada dai procuratori agli stipendi dei giocatori”.

E infine: “Obiettivi della Fiorentina? Pensiamo prima di tutto alla partita di oggi… Rinnovi di Vlahovic e Ribery? Siamo molto attivi con tutti i giocatori, discutere dei contratti fa parte del nostro lavoro. Quanto a Vlahovic, ha un contratto e i contratti vanno rispettati”.