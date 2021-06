Barone: “Sul mercato chiedo pazienza, non c’è liquidità per nessuno ma vogliamo fare una squadra di livello. Acquisti? Non vogliamo ripetere una stagione come la scorsa…”

Il Direttore Generale Joe Barone attraverso i canali social della Fiorentina, ha trattato vari argomenti di attualità viola: “L’arrivo di Rino è importante per noi. Mercato? Dobbiamo avere tanta pazienza perché non c’è tanta liquidità nel mercato europeo e globale. Dovremo essere intelligenti nel lavorare sul mercato. Vogliamo arrivare ad avere una squadra di livello. Ribery? Quando è arrivato abbiamo fatto una presentazione di livello e lui è importante anche per la nostra tifoseria. Stiamo aspettando l’esito di tutte le riunioni che stiamo facendo sulla parte tecnica. Mi auguro che avremo qualche risposta nei prossimi giorni. Obiettivo della prossima stagione? Non mettiamo degli obiettivi, ma come abbiamo sempre detto, vogliamo fare meglio dell’anno precedente. Acquisti? Non vogliamo ripetere una stagione come la scorsa. Abbiamo fatto degli errori durante la scorsa stagione, e mi prendo le responsabilità. Abbiamo imparato tanto dagli errori”.