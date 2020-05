Barone: “Vogliamo giocatori felici di stare a Firenze di crescere con la maglia viola. Senza lo stadio nuovo…”

Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone, questo pomeriggio ha rilasciato una lunga intervista a Calciomercato.com in cui ha toccato molti temi caldi in casa viola: dal nuovo centro sportivo allo stadio nuovo, dall’ESports al futuro di Federico Chiesa. Queste le sue parole:”Siamo molto orgogliosi. La nostra iniziativa Forza e Cuore è stata voluta fortemente dal nostro Presidente Rocco Commisso e sta ottenendo dei risultati incredibili permettendo di dare un supporto concreto alle strutture ospedaliere di Firenze ed al personale che sono in prima linea nella lotta con questo terribile nemico. Invito tutti a donare ancora perché ne abbiamo bisogno per cercare di vincere la battaglia ed uscire il prima possibile da questa situazione. Dove nasce l’attenzione della proprietà per l’ESports? Già da diverso tempo seguivamo con attenzione questo mondo, è sotto gli occhi di tutti come questo fenomeno abbia un enorme seguito. Abbiamo sviluppato questa collaborazione con Hexon, uno dei gruppi più importanti, non solo a livello italiano, la nostra speranza è quella di crescere e di ottenere soddisfazioni anche in questo campo. A maggior ragione in un periodo come questo, con i problemi che stiamo affrontando, occorre studiare dei modi per avvicinare gli appassionati ai calciatori, è doveroso. Gli eSports coinvolgono e sono apprezzati da tantissime persone, compresi molti nostri calciatori. Ora pensiamo a tornare a giocare sul campo al più presto possibile, ci sarà tempo poi per dedicarsi con passione anche a questa formula. Come procedono i lavori per il nuovo centro sportivo? I lavori stanno continuando a procedere nonostante le difficoltà del momento. In questo periodo stanno facendo dei lavori agricoli dove verranno spostati gli alberi per fare l’olio e stiamo anche mappando e studiando tutta l’area per le necessarie predisposizioni. Ovviamente si sta lavorando, c’è qualche ritardo e speriamo di recuperarlo, il Comune a partire dal suo Sindaco Francesco Casini è molto attivo e concreto. Anche Marco Casamonti sta seguendo tutto il processo, l’ obiettivo è quello di essere pronti comunque a settembre 2021. Tema nuovo stadio? L’obiettivo rimane sempre quello di poter avere uno stadio nuovo, moderno ed accogliente per tutti i nostri tifosi. Il calcio italiano senza uno stadio di proprietà non può competere. Dobbiamo però avere leggi e percorsi più snelli e sostenibili. Anche noi dobbiamo guardare se abbiano le giuste basi per un futuro brillante e sostenibile. Malagò stesso ha ribadito più volte che il problema dello sport e del calcio in particolare sono le infrastrutture. E anche alcuni Sindaci stanno dicendo che servono Leggi nuove per permettere ai Comuni di muoversi in modo più agile e snello in situazioni come quella per la realizzazione di un nuovo stadio, che porterebbe lavoro e incremento dell’economia non solo alla squadra che lo realizzerà ma certamente ai lavoratori e alle casse della città che lo ospita. Il futuro di Federico Chiesa? In questo momento purtroppo è tutto bloccato, quindi ci si potrà vedere e parlare solo quando tutto sarà finito. Il Presidente comunque è stato molto chiaro, la nostra volontà è quella di creare una Società ambiziosa, che possa competere e ottenere delle soddisfazioni, che possa diventare un punto di arrivo e non di partenza per i calciatori. Poi ognuno è libero di fare le sue scelte, noi non obblighiamo nessuno a rimanere. Vogliamo giocatori felici di stare a Firenze, di crescere a Firenze e di provare a ottenere dei traguardi importanti con la Fiorentina”.