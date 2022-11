Barone: “Vogliamo portare la Fiorentina in Champions League. Stadio nuovo? Appoggiamo il restyling del Franchi”

Un viaggio all’interno del nuovo centro sportivo della Fiorentina, il Viola Park, in compagnia del DG viola Joe Barone. Lo si trova sulle colonne de La Nazione questa mattina.

“Il futuro della Fiorentina è sviluppare sia sul femminile che sul maschile giocatori che arrivino in prima squadra – dice Barone – Crescerli dentro insomma. Abbiamo un ambiente ricco, tanti giocatori in erba. La loro ci sono sicuramente anche le ragazze, che in Italia non hanno le stesse opportunità avute all’etero. “C’è da migliorare molto sotto questo aspetto”.

No solo centro sportivo, perché la Fiorentina ha provato a lungo a costruire anche uno stadio, idea poi (al momento) accantonata. I costi sarebbero stati intorno ai 350 milioni di euro, ma adesso la società viola appoggia il Comune nel restyling del Franchi. Aree commerciali a Campo di Marte? Ci potrebbe essere un interessamento, ma ancora la Fiorentina sa troppo poco del progetto per dare una risposta a riguardo.

Per crescere servono nuovi soldi e entrate, i dirigenti viola l’hanno ripetuto più volte. Come fare? “Vogliamo arrivare in Champions League, giocare in Europa. La Fiorentina fa parte della nostra vita, è uno stile di vita, una cosa a cui a Firenze si pensa ogni giorno” dice Barone.