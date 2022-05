Barone vola a New York. Il Direttore Generale e Italiano hanno già fissato un nuovo incontro

Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, è partito alla volta degli Stati Uniti per partecipare all’inaugurazione della nuova sede della Lega Serie A a New York e si tratterrà in America per alcuni giorni.

Intanto il DG e il tecnico Vincenzo Italiano si sono già dati appuntamento per un nuovo incontro a Firenze. La Nazione indica in mercoledì 8 giugno la data di questo nuovo faccia a faccia. In questo periodo non mancheranno sicuramente i contatti telefonici, ma sarà allora che verrà fatto un primo, documentato, punto sulle prospettive di mercato della squadra per la prossima stagione.