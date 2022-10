Baroni: “Questo pareggio contro una squadra importante ci va molto bene. Italiano sta facendo un percorso straordinario”

Soddisfatto Marco Baroni, tecnico del Lecce, che ha commentato così il pari contro la Fiorentina:

“La squadra ha tenuto bene il campo, non è un pericolo scampato, a un certo punto sono finite le energie e ci siamo abbassati. Chiaro che volessimo la vittoria, avevamo creato le condizioni per ottenerla nel primo tempo, poi un errore ci può stare e l’abbiamo commesso sul gol. Prendiamo questo pareggio che è buono per la classifica, contro una squadra importante come la Fiorentina. Si prende il punto e la crescita dei ragazzi. Nel primo tempo con più determinazione avremmo potuto trovare anche più gol, però la prestazione è convincente. Abbiamo un gruppo costruito in corsa e con tanti singoli in crescita.

Abbraccio con Italiano? Sta facendo un percorso straordinario, si merita tutto quello che sta raccogliendo. Mi piace tantissimo questa squadra, ha un’identità forte, mi ha dato qualche parola di incoraggiamento e questo fa piacere perché c’è stima reciproca”.