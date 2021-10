Barreca: “Alla Fiorentina una stagione sottotono. Ora ho ritrovato me stesso e sto migliorando”

L’ex giocatore della Fiorentina Antonio Barreca, oggi al Lecce, ha parlato a CalcioLecce.it: “Ho preso condizione pian piano. Mi mancava il campo, la gioia di giocare e ritrovare me stesso. Mi impegno in allenamento e mi sento bene. Devo cercare di continuare cosi. Sono venuto a Lecce carico per fare meglio dopo una stagione, la scorsa alla Fiorentina, sottotono. Posso fare molto meglio e punto a migliorarmi, soprattutto dietro visto che l’attaccare è il mio punto forte”.