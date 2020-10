Barreca: “Ho subito accettato la chiamata della Fiorentina. Devo allenarmi e farmi trovare pronto”

Il nuovo acquisto della Fiorentina, Antonio Barreca, ha parlato così durante la conferenza stampa di presentazione: “Perché ho accettato? E’ una società importante e storica e appena ho saputo del loro interesse, ho subito accettato. Adesso sono qui e sono felice di esserlo: ringrazio la società per l’opportunità e la fiducia, cercherò di ripagare tutto questo in campo. Biraghi? E’ un ottimo giocatore, non è un caso che giochi in nazionale. Io devo allenarmi bene e farmi trovare pronto quando il mister mi darà l’occasione. Firenze significa rilanciarmi in Serie A: ho fatto esperienze all’estero e voglio fare bene. Sono molto motivato. Idoli? Marcelo è un grandissimo giocatore, non c’è niente da aggiungere. Ognuno spera di arrivare a quei livelli lì. Kouame? L’ho conosciuto al Genoa, mi ha dato subito un’ipressione positiva. Può ancora crescere molto, l’ho rivisto carico”.

