Barreca: “Jovetic mi ha consigliato di venire a Firenze perché è una grande piazza”

Terza ed ultima parte di conferenza stampa di Antonio Barreca, nuovo terzino sinistro della Fiorentina. Queste le sue parole: “Torino? Sono cresciuto lì, ci tengo ancora. Come ogni giovane, spero/speravo di fare tanti anni nella squadra in cui è cresciuto. Non è successo per vari motivi, ma non ho particolari rimpianti. All’estero si lavora in maniera diversa, soprattutto in Ingilterra dove il calcio è più veloce e fisico. Jovetic? Ci siamo incontrati al Monaco, mi ha consigliato subito di venire a Firenze perché è una grande piazza”.

