Barzagli: “La Fiorentina ha messo le basi del progetto. Perdere Milenkovic vorrebbe dire dover rimpiazzare un difensore affidabile”

L’ex difensore Andrea Barzagli ha parlato anche di Fiorentina a TMW, a cominciare dal rinnovo di Vincenzo Italiano. “Non so quale sia la sua situazione contrattuale, ma penso che sia scontato andare avanti insieme dopo una stagione del genere. Le basi del progetto sono state messe, poi arriverà un centro sportivo nuovo ed uno stadio rinnovato, sarà importante dare continuità anche al tecnico”.

Barzagli si sofferma poi sul possibile scambio tra Pinamonti e Milenkovic: “Bisogna vedere come si muoverà la Fiorentina in difesa, perdere un giocatore affidabile dietro vuol dire doverlo rimpiazzare, a prescindere da Pinamonti in attacco. Grillitsch e Dodo? Sono profili interessanti, anche perché rispetto a qualche anno fa mi sembra che questi calciatori che vengono dall’estero siano facilitati nell’integrazione tattica dal gioco offensivo di Italiano“.

Chiosa finale su Torreira: “Ha fatto un ottimo campionato, segnando molto spesso e non era scontato. Penso comunque che si possa trovare un sostituto, nonostante abbia fatto benissimo. Chiaro che si partirà da una certezza e si dovrà invece tornare sul mercato”.