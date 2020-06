Basile a FN: “Per lo STADIO a Campi Commisso non baderà a spese, anche se l’idea iniziale era un’altra. La Fiorentina sarà forte e vincente nel giro di pochi anni”

Nel corso della sua intervista con Fiorentinanews.com, il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile ha parlato anche di stadio e del progetto tecnico di Commisso:

Sembra che qualcosa si sia mosso in fatto di stadio, direzione Campi Bisenzio: pensa che sia davvero la volta buona per costruire una nuova casa per la Fiorentina?

“Commisso è determinato ad andare avanti ed è una testa dura. Campi è l’unica ipotesi praticabile in questo momento, anche se ovviamente non è lui a decidere e lo sa. Ma appena avrà il via libera, ha in mente un progetto enorme per il quale non baderà a spese. Tanto per fare un esempio, vorrebbe costruire un albergo con una suite che abbia la finestra sul campo per vedere la partita. Tutto ciò nonostante la sua idea iniziale fosse quella di restaurare il Franchi per avere uno stadio a Firenze. Il progetto era strepitoso, sarebbe venuta fuori una struttura bellissima; Commisso non volevano stravolgere Campo di Marte, bensì’ farne un’area tutta nuova e riqualificata. Si è scontrato tuttavia con l’interesse delle amministrazioni che volevano fare lo stadio alla Mercafir. E a Commisso andava bene anche bene, fino a quando non si è accorto, una volta arrivato al bando, che c’erano tantissime voci che non gli erano state dette. Evidentemente l’amministrazione pensava che Commisso, una volta arrivato al bando, avrebbe accettato a qualunque condizione. Ma non è così, Rocco non si fa prendere in giro e non butta via i suoi soldi”.

Tra gli obiettivi di Commisso c’è sicuramente anche e soprattutto quello tecnico: pensa che riuscirà davvero a portare la Fiorentina tra le big del calcio italiano? Se si, in quanto tempo?

“Secondo me lui vuole farlo in tre anni e penso anche che ci riuscirà. Se gli fanno fare anche lo stadio, il suo diventerà un progetto a lungo termine destinato a restare in eterno. Nella sua mente la Fiorentina non solo dovrà diventare una potenza del calcio, ma anche affermarsi come tale. Poi ovviamente, avendo già settant’anni, l’intenzione è quella di vincere il prima possibile”.