Basile: “A gennaio il Villareal ha rifiutato 50 milioni per Pau Torres perché era in corsa per la Champions. Zero tifosi commercialisti, tutti sostenitori della squadra”

Alla fine si è arreso al Liverpool dei fenomeni, ma il Villareal ha fatto un percorso straordinario in Champions League. Una piccola realtà arrivata fino alle semifinali, impresa che in un certo senso rappresenta l’obiettivo della Fiorentina. La squadra viola difficilmente partirà favorita per vincere certe competizioni, ma arrivare a giocarle da protagonista (come già successo in passato) non è impossibile.

Proprio su questo tema si è espresso su Facebook il giornalista Massimo Basile, elogiando il percorso del Villareal: “Fuori dalla finale di Champions dopo aver sognato. Nel 2013 sono tornati in Liga, nel 2014 sono andati subito in Europa League. Poi, partecipazioni in Europa e Champions e infine la vittoria dell’Europa League“.

E poi ha aggiunto: “A gennaio il Villareal ha rifiutato 50 milioni per Pau Torres perché era in corsa per la Champions, e oltretutto ha preso Lo Celso. Gli spagnoli hanno uno stadio da 23mila spettatori e una città di 50mila abitanti, meno dell’Isolotto. Tifosi commercialisti: zero. Tifosi della squadra: tutti. La squadra del cuore, in ogni parte del mondo, non è mai migliore o peggiore dei suoi tifosi: ne è la proiezione”.