Basile: “A gennaio la squadra è stata peggiorata e non era facile. Menomale che da qui a fine campionato non c’è un’altra finestra di mercato”

Come di consueto il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile ha commentato la partita della Fiorentina su Twitter. Dopo il deludente pareggio interno contro il Parma, si è scagliato in particolare contro le operazioni dell’ultimo mercato: “La brutta notizia è la conferma che a gennaio la squadra è stata oggettivamente peggiorata e non era facile. La buona è che non c’è una finestra di mercato da qui alla fine. Punto ancora sulla salvezza e su un futuro migliore”.

Il riferimento, probabilmente, è all’acquisto di Kokorin quando invece serviva un innesto pronto a dare una mano fin da subito. Ma anche alle cessioni di giocatori come Duncan, che forse avrebbero potuto fare comodo soprattutto in caso di infortuni come quelli recenti di Bonaventura e Castrovilli.