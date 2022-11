Basile: “A gennaio potrebbero arrivare richieste per alcuni giocatori, su tutti Milenkovic. La Fiorentina può anche non comprare, però non deve vendere nessuno”

Su Facebook il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile ha commentato così la vittoria della Fiorentina contro il Riga: “Solo cose positive: sempre bello giocare le coppe. Mi ha ricordato i 684esimi di finale della Coppa Uefa anni ‘70 quando, al primo turno, sognavi goleade. Affrontare una possibile big subito sarà affascinante e utile. Capiremo cosa ci manca”.

E poi ha aggiunto: “Ecco, su cosa ci manca vado controcorrente: Ramadani, grazie ma non voglio nessuno a gennaio. Però non deve partire nessuno. A gennaio abbiamo dimostrato di saper vendere benissimo e acquistare malissimo. Tra due mesi il rischio sarà doppio perché i club sanno che a Firenze abbiamo le pupille a forma di dollaro e perché sarà una sessione di mercato anomala, che arriverà dopo un Mondiale vetrina. Milenkovic, per me, potrebbe fare gola a molti. Ma anche altri sono a rischio. Teniamo tutti e a giugno si tireranno le somme”.