Basile: “A questo punto della stagione non esistono coppe di serie B. Lech Poznan? Mai sottovalutare nessuno, anche se…”

Il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile ha commentato, facendo anche una battuta, il sorteggio della Fiorentina in Conference League, ricordando peraltro un precedente tra i viola e il Lech Poznan: “Mai sottovalutare nessuno, ma fossi uno della Fiorentina comprerei un biglietto della Lotteria americana da un miliardo perché è il momento buono. Mi ricordo della sfida tra Lech Poznan e Fiorentina nel 2015, i viola vinsero 2-0 e Ilicic portò tutti a scuola di calcio”.

E poi, guardando in generale alle otto squadre rimaste in corsa per la vittoria della Conference League: “E’ un torneo di Europa League a 8, con squadre che hanno fatto anche la Champions. Non ci sono coppe di serie B, tantomeno a questo punto della stagione. Non lo era neanche la Mitropa, per me”.