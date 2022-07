Il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile, attraverso il proprio account Facebook, ha espresso un’opinione su due calciatori attualmente in forza alla Fiorentina: “Lo scopritore di Dybala, Santos Turza, mi ha detto pochi giorni fa che, alla fine, conta come tratti il pallone in certe zone del campo: Mandragora e Ikoné portano una differenza tecnica che a me piace molto”.