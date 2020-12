Basile: “All’inizio, dalla Fiorentina mi dissero più volte che in ordine di importanza prima veniva la squadra, poi lo STADIO. Il progetto tecnico al momento mi appare molto più indietro…”

Il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile su Twitter ha toccato varie tematiche di attualità viola, in particolare la questione STADIO: “All’inizio, dalla Fiorentina mi dissero più volte che lo stadio non interessava e volevano fare una squadra per l’Europa. Questa cosa mi colpì positivamente. Campo di Marte è più remunerativo. A Campi, ammesso glielo facciano fare ma dubito, dovresti costruire un club tipo Bayern che attiri gente fin lì durante la settimana. Nonostante gli intralci, vedo più avanti il progetto stadio. Quello tecnico appare molto più indietro”.

