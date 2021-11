Basile: “Burdisso ci ha fatto capire la differenza tra chi vede il calcio e chi lo pratica. E’ destinato a un grande futuro”

Su Twitter il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile ha commentato le dichiarazioni dei giorni scorsi di Nicolas Burdisso, direttore tecnico della Fiorentina: “Leggendo la fantastica intervista di Burdisso si può capire la differenza enorme tra noi che vediamo il calcio e quelli che lo hanno praticato ogni giorno. L’argentino è destinato a un grande futuro”.

E poi è tornato sul tema dei procuratori: “Mi chiedo se sarebbe possibile regolare il calcio come l’NBA, in cui si trattano solo gli ingaggi dei giocatori, senza costo del cartellino. Con un salary cap e una tassa sul lusso per ogni euro che eccede il limite del monte ingaggi. Il teatrino di agenti e società finirebbe?”.