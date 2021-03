Basile: “Chiesa è andato alla Juventus soprattutto per migliorare tecnicamente. A Firenze urge un progetto ambizioso per evitare altre fughe”

Su Twitter il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile ha detto la sua sull’ex Fiorentina Federico Chiesa, protagonista ieri sera con la maglia della Juventus: “Quando i giovani vogliono cambiare squadra non è solo per soldi e trofei, ma per migliorare tecnicamente. Chiesa alla Juve lo sta facendo. Gioca a testa alta. A Firenze servono progetti ambiziosi per evitare altre fughe. E servono presto”.