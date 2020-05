Basile: “Commisso è arrabbiato ma non c’è aria di smobilitazione. Stadio a Campi? Si deve vedere se lo lasciano fare”

Il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile a Radio Bruno ha commentato così le ultime vicende: “Rocco Commisso è arrabbiato e deluso, ma non c’è comunque aria di smobilitazione, non è un matto. Se vogliamo una Fiorentina protagonista in Europa come la vuole Commisso, lo stadio nuovo con le aree commerciali annesse serve. Per quanto riguarda lo STADIO nell’area di Campi Bisenzio, si deve vedere se a Commisso lo lasciano fare. Nardella è il sindaco di Firenze ma anche dell’area metropolitana”.

