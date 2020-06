Basile: “Commisso è deciso ad andare a Campi ma sogna una proposta a sorpresa dentro Firenze: le cascine. Opzione terreni? Le verifiche preventive…”

Il giornalista Massimo Basile tramite Twitter ha commentato così l’ultima conferenza stampa del Presidente Rocco Commisso sulla vicenda STADIO: “Commisso? E’ molto seccato con Nardella, molto arrabbiato con il Sovrintendente. E molto deciso ad andare a Campi. Anche se sogna una proposta a sorpresa dentro Firenze. Non Mercafir, ma le Cascine. Opzione per i terreni di Campi Bisenzio? Sulla burocrazia non possono esserci verifiche preventive. Campi, al momento, è l’unica concreta possibilità.

