Basile: “Commisso e il silenzio sul nuovo tecnico in segno di gratitudine: un dettaglio raro. Centro Sportivo? “Sistema Firenze” una cappa per tutti”

Il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile su Twitter ha parlato delle mosse di Rocco Commisso ma anche del brusco stop della soprintendenza alla costruzione del centro sportivo della Fiorentina: “Commisso, pur attivissimo, ha rispetto per le persone: silenzio sul tecnico, in segno di rispetto e gratitudine verso Iachini. Sembra poco, ma è un dettaglio che nel calcio, come dimostrano altre piazze, è raro. Rocco old style. Il nuovo stop della Soprintendenza anche al Centro Sportivo brutto segnale, non per chi vuole costruire. Il “sistema Firenze” si conferma una cappa per tutti, anche i più volenterosi”.

