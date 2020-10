Basile: “Commisso è rientrato per motivi pratici ma ha capito che il calcio in Italia è diverso che negli Usa. I fiorentini…”

Il giornalista Massimo Basile è intervenuto a Radio Bruno parlando del ritorno in America di Rocco Commisso: “Commisso è tornato in America per motivi pratici e di lavoro. Non credo che gradisca critiche in questo momento, Rocco ha voluto anche anticipare il rientro anche per evitare un possibile blocco dei voli. Sia i fiorentini che Commisso hanno visto una possibilità enorme l’uno nell’altro, il suo arrivo è stato visto come una salvezza e lui restò impressionato dall’accoglienza. Ma ora ha capito che il mondo del calcio è diverso da come lo immaginava anche perchè negli usa è intrattenimento”.

