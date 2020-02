Basile: “Commisso fa prima a costruire lo STADIO in New Jersey e pagare i voli ai tifosi. Era nell’interesse di tutti ma da sempre è più…”

Su Twitter, il giornalista Massimo Basile ha espresso la propria opinione sulla questione Stadio: “O lo faranno a Firenze o non lo faranno. Comunicato onesto e chiaro. Credo non lo faranno. Lo stadio era nell’interesse di tutti. Ma da sempre è più forte l’interesse particolare. E Firenze, come l’Italia, è la somma zero di tanti piccoli interessi, che non portano a niente. Rocco fa prima a costruirlo in New Jersey e offrire, con lo sponsor, 35 mila biglietti andata e ritorno a partita. Magari funziona”.