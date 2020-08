Basile: “Commisso ha dato l’ordine di vendere prima di comprare. Non è abituato ad avere decine di esuberi”

Il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile ha parlato a Radio Bruno Toscana: “La società sta cercando di vendere prima di comprare. Ci sono troppi giocatori che devono essere ceduti, e Commisso non è abituato a trovarsi decine di persone da mandare via. Lui ha dato l’ordine di vendere prima di comprare. Stadio? Nell’emendamento di Renzi c’è un passaggio in cui si dice che l’intervento è comunque vincolato al benestare di un esperto, che di fatto è la Sovrintendenza. In ogni caso Commisso vuole evitare uno scontro con la Sovrintendenza, anche per evitare problemi con il Centro Sportivo”.

